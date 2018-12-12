Экс-депутат Рады сообщил о планах Порошенко усилить гражданскую войну на Украине

Президент Петр Порошенко и его команда планируют предпринять действия, направленные на обострение гражданской войны на Украине. Об этом говорится в публикации, появившейся в Facebook-аккаунте Алексея Журавко, бывшего депутата Верховной Рады.

В посте идет речь о попавших в руки общественности документах, которые «выбросило» херсонское управление Службы безопасности Украины. Из данных материалов следует, что сотрудники ведомства намерены в ближайшие дни осуществить провокацию в отношении непризнанной Украинской православной церкви в целях обвинения сторонников УПЦ Московского патриархата. Также СБУ собирается дискредитировать главу последней религиозной организации Филарета.

Ранее в среду сообщалось, что СМИ назвали срок разгрома армии Украины в возможном военном конфликте с Российской Федерацией.