Меркель: Россия отказалась от расширения миссии ОБСЕ на Керченский пролив и Азов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия отказалась от расширения миссии ОБСЕ на Керченский пролив и Азовское море. Соответствующую информацию политик предоставила в среду, 12 декабря.

Ангела Меркель в рамках своего выступления в Бундестаге перед парламентариями подчеркнула, что немецкая сторона пыталась добиться решения о распространении миссии ОБСЕ на Азов и Керченский пролив, однако РФ отклонила это действие, передает сегодня ТАСС.

Канцлер уточнила, что регулярно призывает обеспечить условия, при которых вышеуказанная миссия сможет функционировать полноценно, однако пока достичь этого не удалось.