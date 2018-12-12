В чём причины превращения России и США во врагов

Причины трений между РФ и США лежат не в воссоединении Крыма с Россией и не связаны с инцидентом в Керченском проливе. Корни этого противостояния уходят глубоко в историю Америки.



400 лет назад англичане со своими пуританскими взглядами и ортодоксальным религиозным мировоззрением покинули туманный Альбион и пристали к берегам Америки. Они ехали туда, чтобы заложить город мечты, на который будет ориентироваться весь мир. И отчасти, им это удалось. Идеей собственного превосходства пронизаны сегодня все американцы. Действительно, экономика США не имеет равных в мире, это касается и других сфер жизни - науки, техники, технологий, военного искусства и прочих. Поэтому американцы привыкли без спроса приходить в чужую страну с другой культурой и насаждать свои ценности. После распада СССР им в этом никто не мешал. Поначалу, на первых порах становления молодой России, у США и РФ были очень хорошие отношения, партнёрские. Но как только Россия встала с колен и претендует на роль равноценного игрока в мировой политике - она нажила себе врага в лице США. Американцы не хотят ни с кем делить пьедестал сверхдержавы. И этот Крым и Украина им нужны лишь чтобы насолить России, а не соблюсти букву закона. Посмели ли бы украинцы выступить против России в Чёрном море, если бы не поддержка США?



Два крупных игрока на планете принципиально стоят на своих позициях, не собираясь уступать друг другу, провоцируя новую гонку вооружений, холодную войну. Борьба идёт за влияние в мире, США не хотят уступать России ни Восток ни Запад. Может ли это привести к войне или сторонам хватит мудрости договориться? Выжмут ли эти санкции все соки из России, или у страны хватит запаса прочности, чтобы пересидеть, не нажав на красную кнопку, чтобы создать что-то новое в науке и технике, утерев нос Вашингтону?



