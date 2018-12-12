Житель Китая утопил жену в бассейне отеля в Таиланде, чтобы получить страховку

В бассейне одного из отелей Таиланда утопили женщину. Согласно последней информации осведомленных источников, убийство совершил ее супруг, уроженец Китая, который хотел получить страховку.

Семейная пара и их маленькая дочь отправились отдыхать на Пхукет. Мужчина заранее подготовился к преступлению и оформил на жену минимум 16 полисов на общую сумму 30 миллионов юаней (около 4,3 миллиона долларов).