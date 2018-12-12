Эрдоган: армия Турции в ближайшие дни начнет наступление на востоке Сирии

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган днем в среду, 12 декабря, сделал важное заявление. По словам политика, турецкая армия уже в самые ближайшие дни начнет наступление в восточной части Сирии.

Эрдоган сообщил об этом в рамках выступления перед представителями национальных военно-промышленных компаний и подчеркнул, что данная операция будет способствовать наступлению мира на территории САР.

Как уточняет издание Daily Sabah, целью наступления является разгром террористических группировок. Президент Турции добавил, что его армия ни при каких условиях не будет наносить удары по военнослужащим США, которые в настоящий момент находятся в Сирии.