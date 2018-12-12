Шестеро жителей Южной Кореи погибли из-за низких температур

С начала декабря текущего года жертвами низких температур в Южной Корее стали шесть человек. Согласно последней информации источников, еще 48 местных жителей обратились к медикам за помощью.

В центре по контролю и предотвращению заболеваний Южной Кореи отметили, что наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в Сеуле, а также провинциях Чхунчхон-Пукто, Кенгидо, Чолла-Намдо и Кенсан-Пукто, передает в среду, 12 декабря, РИА "Новости"

Уточняется, что на прошлой неделе температура воздуха в некоторых районах страны достигала минус 12 градусов. Власти предупреждали людей об опасности, связанной с морозом.