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Порошенко вплотную занялся украинскими почтальонами
12 декабря 2018, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко в среду, 12 декабря, занялся вопросом тарифов на доставку пенсий, призвав не допустить их рост. Убытки "Укрпочты" буду компенсированы из госбюджета.
Как сообщил лидер Незалежной на своей страничке в соцсети Twitter, он призвал Министра инфраструктуры проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов.
По его словам, он инициировал внесение в госбюджет 500 млн гривен, которые в дальнейшем позволят "защитить почтальонов", а также обеспечить соответствующее повышение заработной платы.
"Потому что это не просто доставка пенсий, доставка газет. Возможно для пожилого человека - это единственная связь с миром", - написал Порошенко, добавив, что от своих требований не отступится.
В комментариях пользователи сочли призывы украинского президента частью предвыборной компании: "Предвыборные призывы Петра Алексеевича! И это только начало ..."; "Для чего дотировать из бюджета на 500 млн гривен? Есть же электронные системы"; "Мы уже не в 2010. Такими словами не проймешь".
Закликав Міністра інфраструктури проконтролювати питання із доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош. Я від своїх вимог не відступлюсь.— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 декабря 2018 г.
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