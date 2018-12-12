Порошенко вплотную занялся украинскими почтальонами

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 12 декабря, занялся вопросом тарифов на доставку пенсий, призвав не допустить их рост. Убытки "Укрпочты" буду компенсированы из госбюджета.

Как сообщил лидер Незалежной на своей страничке в соцсети Twitter, он призвал Министра инфраструктуры проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов.

По его словам, он инициировал внесение в госбюджет 500 млн гривен, которые в дальнейшем позволят "защитить почтальонов", а также обеспечить соответствующее повышение заработной платы.

"Потому что это не просто доставка пенсий, доставка газет. Возможно для пожилого человека - это единственная связь с миром", - написал Порошенко, добавив, что от своих требований не отступится.

В комментариях пользователи сочли призывы украинского президента частью предвыборной компании: "Предвыборные призывы Петра Алексеевича! И это только начало ..."; "Для чего дотировать из бюджета на 500 млн гривен? Есть же электронные системы"; "Мы уже не в 2010. Такими словами не проймешь".