Украина получила помощь от ЕС в полмиллиарда евро

Европейский Союз перечислил Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на своей странице в соцсети Twitter.

"Хорошая новость из Брюсселя! Европейский Союз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро", - написал он, цитирует "Свободная пресса".

Транш выдан под 1.25% и должен быть погашен в апреле 2033 года. Деньги были направлены в государственный бюджет, а также на обеспечение нескольких проводимых в государстве реформ.

Кроме того, Домбровскис особо подчеркнул, что в настоящий момент "Европейская комиссия продолжает активное взаимодействие с Украиной и оказание помощи ее народу".