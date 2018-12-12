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Лиза Пескова описала последние события в Париже
12 декабря 2018, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь пресс-секретаря президента России Лиза Пескова частенько бывает у своей мамы, живущей во французской столице, и, как очевидец, рассказала о событиях в Париже. "То, что увидела я своими глазами - это анархия и мародерство", - рассказала Лиза Пескова.
В минувшую субботу в Париже были задержаны сотни протестующих. Французы выступают против роста цен на автомобильное топливо. Протесты "желтых жилетов" начались еще 17 ноября. Участники беспорядков неоднократно вступали в конфликты с полицией, устраивали погромы, поджигали автомобили. Протестующие собираются в центре Парижа. Ранее французские СМИ писали о разгроме Триумфальной арки.
Дочь официального представителя Кремля считает, что народ должен иметь возможность выражать свое мнение. По мнению Лизы Песковой, "можно сколько угодно спорить, до какой степени народ может выражать своё мнение, ... можно бесконечно спорить кто прав, кто виноват". Но "очень важно отличать мирных демонстрантов от провокаторов и погромщиков".
Лиза подчеркнула, что "вторых бывает больше". "То, что увидела я своими глазами - это анархия и мародерство. Мой папа сказал это о тех, кто занимается беспределом, а не попыткой что-то донести, доказать. Этот способ выражения мнения не подходит ни одной цивилизованной стране мира", - полагает девушка.
Пескова пытается анализировать происходящее во Франции и делает вывод: "Ситуация во Франции говорит нам всем, о самой простой банальной, но такой настоящей вещи. Вы спросите меня, какой из? Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд".
Как рассказывают жители Парижа, во Франции есть люди, которые всегда подключаются к любой акции и именно они устраивают погромы, поджигают автомобили, громят витрины, устраивают провокации с полицией.
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