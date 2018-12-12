Франция усиливает границы после теракта в Страсбурге

Франция вводит усиленные меры безопасности. Они связаны со стрельбой в Страсбурге в районе рождественской ярмарки в ночь с вторника на среду. В результате чрезвычайного происшествия были убиты трое, ранены двенадцать человек. Это официальные данные, их процитировала полиция. Позднее количество жертв было уточнено. Мэр Страсбурга сообщил, что количество жертв увеличилось до четырех.

Стрелял один человек. Местные силовики объявили об этом спустя короткое время после первых сообщений. Уже установлено, что преступником был уроженец Страсбурга. Ему 29 лет. В его действия угадывались признаки терроризма.

На поиски преступника были брошены все силы. В операции по поимке стрелка полиция задействовала около 350 сотрудников. На границах и рождественских ярмарках во Франции усилены меры безопасности.