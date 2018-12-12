В штате Калифорния кошка месяц ждала хозяев у сгоревшего дома

Кошка в течение месяца ждала своих хозяев на месте, где раньше находился их дом, уничтоженный пожаром в американском городе Парадайс, штат Калифорния. Как известно, город выгорел почти дотла.

Владелица животного Кортни Верблоу в Facebook написала, что кошка дождалась своих хозяев, которые спустя месяц после мощного лесного пожара вернулись к месту, где раньше был дом родителей.

Верблоу вернулась на место сгоревшего дома, чтобы осмотреться. По ее словам, она была крайне удивлена, обнаружив там кошку по имени Тимбер, хотя и надеялась, что та выжила при пожаре.

"Никогда не теряйте надежду! Она жива! Слава Богу!" - написала женщина в Facebook, сопроводив свой пост в соцсети видеороликом, получившимся, когда она решила снять пепелище.