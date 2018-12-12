Аналитики объяснили реальность сценария скорого броска армии Украины на ДНР

Угроза скорого наступления Вооруженных сил Украины на ДНР, о подготовке которого ранее заявили в армии самопровозглашенной республики, реальна. Такого мнения придерживаются российские эксперты Денис Денисов и Сергей Горбачев.

Политолог Денис Денисов отметил в разговоре с «ПолитНавигатором», что сообщение о вскрытии разведкой ополченцев военных приготовлений Киева не может вызвать удивления. Украинскому президенту Петру Порошенко необходим повод для продления сроков действия военного положения, поэтому вероятность серьезной провокации очень высока, полагает аналитик.

Эксперт Сергей Горбачев, в свою очередь, заявил, что информация о планируемом наступлении ВСУ укладывается в контекст действий киевских властей за последнее время. Как выразился Горбачев, украинская сторона «приготовила ружье», которое не может не выстрелить.