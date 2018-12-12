В конгрессе США одобрили введение санкций против «Северного потока — 2». Члены Палаты представителей поддержали санкции о противодействии строительства газопровода «Северный поток — 2» единогласно.

Как написало в Твиттере ведомства, конгрессмены призвали президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа поддержать энергобезопасность Европы, снизив ее зависимость от российской стороны, - сообщает Газета.ру.

В резолюции говорится, что российский трубопровод станет «радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов США». Парламентарии призвали Трампа «использовать все доступные средства для поддержки европейской энергетической безопасности» через диверсификацию поставок энергоресурсов — для уменьшения зависимости рынка Европы от России.

Трубопровод «Северный поток — 2» строится через Балтийское море от России до Германии. Две нитки газопровода будут проложены через исключительные экономические зоны и территориальные зоны пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.