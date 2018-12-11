Захарова оценила призыв депутата Рады уничтожить Крымский мост

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, призвавшего инопланетян или другие силы уничтожить Крымский мост.

«Одно из многочисленных заявлений с прямым призывом к террористической деятельности со стороны киевского режима и политической элиты современной Украины. Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить о том, какое «мирное будущее» киевский режим придумал для своего народа», - высказалась Мария Захарова в своем фейсбуке.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что политика действующей киевской власти строится на бесконечном запугивании, угрозах и провокациях.