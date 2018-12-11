Как на Мозамбике ловят морских черепах

Этот метод ловли черепах очень древний, но до сих пор используется жителями Мозамбика. Основывается он на уникальных свойствах рыб прилипал, у которых в процессе эволюции, плавник превратился в присоску на голове. Оторвать ее от поверхности, к которой она присосалась очень трудно и вот это свойство и используют охотники за черепахами.

Увидев в морской глубине черепаху, рыбаки бросают рядом с ней рыбу-прилипалу, с привязанной веревкой на хвосте, и та немедленно присасывается к панцирю. Далее дело простое – вытягивай веревку и черепаха твоя. От размера черепахи зависит и количество используемых рыб-прилипал, так как одна рыба больше 30 кг «не потянет». Правда, поймать саму прилипалу дело непростое, так как эта рыба очень неутомимая, проворная и хитрая, но дело ведь того стоит?

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