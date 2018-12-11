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Трамп пригрозил приостановить работу правительства и получил ответ
11 декабря 2018, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить работу правительства в случае, если не будет удовлетворено его требование о выделении пяти миллиардов долларов на строительство пограничной стены.
Ранее американский президент потребовал от правительства выделить указанную сумму на строительство стены на границе с Мексикой. Встретившись с представителями демократической партии в сенате Чаком Шуммером и в палате представителей Ненси Пелоси, Трамп попытался настоять на своем, пообещав приостановить работу правительства в случае невыполнения его требования, ссылаясь на необходимость обеспечения приграничной безопасности.
Сенатор-демократ Чак Шуммер, в свою очередь, тоже пригрозил американскому лидеру приостановкой работы правительства, поскольку не согласился с его требованием, пишет «Газета.ру».
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