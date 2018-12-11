В КНР задержали бывшего канадского дипломата

Сотрудник неправительственной правозащитной организации «Международная кризисная группа» Майкл Ковриг, ранее занимавший пост вице-консула посольства Канады в Пекине, задержан властями КНР.

«Мы в курсе, что наш старший советник по Северо-Восточной Азии Майкл Ковриг был задержан в Китае. Мы делаем все возможное, чтобы получить информацию о его дальнейшем местонахождении и добиться его немедленного, безопасного освобождения», - заявило руководство международной неправительственной правозащитной организации.

Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг была задержан властями КНР на фоне обострения отношений с Канадой, связанных с арестом в Ванкувере дочери основателя китайской компании Huawei, сообщает РИА Новости.