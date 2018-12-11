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Задержанный в Черном море офицер СБУ отказался давать показания

11 декабря 2018, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]

Задержанный в Черном море офицер СБУ отказался давать показания
Фото: pixabay.com

Офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока, задержанный в Керченском проливе за нарушение государственной границы Российской Федерации, отказался от дачи показаний, сообщил его адвокат.

«Посетил сегодня в СИЗО-1 УФСИН РФ по Москве раненого украинского военнопленного Василия Сороку. Во время допросов он воспользовался статьей 51 Конституции РФ, дающей право не давать показаний против себя», - сообщил адвокат Василия Сороки Сергей Бадамшин.

Адвокат также отметил, что его подзащитный был ранен в левое предплечье в ходе инцидента в Керченском проливе. Сейчас он идет на поправку, хотя условия следственного изолятора мало этому способствуют, сообщает ТАСС.

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