Задержанный в Черном море офицер СБУ отказался давать показания

Офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока, задержанный в Керченском проливе за нарушение государственной границы Российской Федерации, отказался от дачи показаний, сообщил его адвокат.

«Посетил сегодня в СИЗО-1 УФСИН РФ по Москве раненого украинского военнопленного Василия Сороку. Во время допросов он воспользовался статьей 51 Конституции РФ, дающей право не давать показаний против себя», - сообщил адвокат Василия Сороки Сергей Бадамшин.

Адвокат также отметил, что его подзащитный был ранен в левое предплечье в ходе инцидента в Керченском проливе. Сейчас он идет на поправку, хотя условия следственного изолятора мало этому способствуют, сообщает ТАСС.