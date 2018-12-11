Космонавты на МКС вышли работать в открытый космос

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев сегодня, 11 декабря, вышли в открытый космос, чтобы выполнить работы на внешней поверхности Международной космической станции.

В ходе технологических работ на внешней поверхности МКС космонавты должны проверить целостность внешней обшивки бытового отсека корабля «Союз МС-09», в котором ранее было обнаружено отверстие. Кроме того, Олег Кононенко и Сергей Прокопьев демонтируют устройства экспериментов «Тест» и «Выносливость», в ходе которых изучается изменение характеристик материалов и микроорганизмов под влиянием космического пространства.

Общее время внекорабельной работы займет ориентировочно шесть с половиной часов. Наблюдать за действиями Олега Кононенко и Сергея Прокопьева можно на сайте «Роскосмоса», где идет прямая трансляция.