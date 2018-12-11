Цена европейского газа для Украины побила рекорд

В ноябре средняя цена импорта европейского природного газа для Украины достигла рекордных 339 долларов за тысячу кубометров. Такие данные предоставила Государственная фискальная служба Украины.

Согласно данным, предоставленным Государственной фискальной службой Украины, всего месяц назад стоимость голубого топлива, закупаемого в Европе, составляла 323 доллара за тысячу кубометров.

Еще весной текущего года директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко выступил с заявлением, что закупаемый в Европе по реверсу газ обходится Украине в четыре раза дороже, чем если бы закупался напрямую из России, сообщает РИА Новости.