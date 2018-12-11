Столтенберг и Порошенко встретятся 13 декабря

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг, 13 декабря, проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко, сообщила сегодня пресс-служба альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире альянса в четверг, 13 декабря», - указывается в сообщении пресс-службы альянса.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением, что НАТО значительно усилит свои позиции на восточном фланге, если примет Украину в состав альянса, передает RT.