Эксперт назвал фарисейским заявление Порошенко о моряках

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, назвавшего фарсом обвинение российской стороны в адрес украинских моряков, нарушивших государственную границу РФ. Порошенко назвал фарсом обвинение украинских моряков в России

Эксперт, прежде всего, отметил, что глава украинского государства очень много внимания уделяет «российской агрессии» и очень мало – внутренним социально-экономическим проблемам страны. Кроме того, украинские моряки пошли на нарушение российской государственной границы по его же инициативе.

«Он понимал, чем это может закончиться. Сегодня он делает абсолютно фарисейское, бессовестное заявление. Это предвыборное заявление: Порошенко использует тему ареста украинских моряков для своей пропаганды», - оценил Иван Мазюхо слова украинского лидера.

Политолог также добавил, что украинские моряки, в отношении которые выдвинуты обвинения в нарушении государственной границы РФ, пользуются своим правом на защиту в соответствии с российским законодательством, передает RT.