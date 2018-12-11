В Раде призвали инопланетян уничтожить Крымский мост

Известный своими радикальными антироссийскими взглядами украинский депутат Игорь Мосийчук призвал инопланетян или какие-нибудь другие неведомые силы уничтожить раздражающий его Крымский мост.

Карфаген должен быть разрушен! – утверждает украинский радикальный депутат Мосийчук. То есть, Крымский мост должен быть уничтожен. Поскольку построившая его без высочайшего незалежного соизволения Россия использует этот «объект вражеской инфраструктуры» не просто как мост, а как «врата ада», мешающие свободному судоходству между Азовским и Черным морями.

«Я уверен, что Крымский мост должен быть уничтожен как объект, разрешения на строительство которого украинское государство не давало. Мы с РФ находимся в состоянии войны. Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне – так или иначе, он будет уничтожен. Будем надеяться, что это будет стихийное бедствие», - выразил свои упования украинский депутат.

Ранее депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук неоднократно выступал с угрозами в адрес России и, в частности, призывал к уничтожению Крымского моста, сообщает РИА Новости.