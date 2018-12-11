Порошенко назвал фарсом обвинение украинских моряков в России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обвинения, предъявленные украинским морякам, 25 ноября на военных кораблях незаконно пересекших государственную границу РФ, являются «фарсом».

«Мы будем продолжать борьбу, чтобы вытащить наших моряков из российских тюрем. Уверен, будет разыгрываться спектакль с якобы уголовной ответственностью за нарушение границы. Но весь мир признает: Крым – это Украина, территориальные воды – украинские. Эти обвинения – фарс», - заявил Порошенко.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ, совершали опасное маневрирование в Керченском проливе, не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Нарушители были задержаны погранслужбой ФСБ РФ. Третьего декабря им предъявлено обвинение, пишет RT.