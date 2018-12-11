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Обозначено условие стратегической победы восставшего против Украины Донбасса
11 декабря 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Александр Ходаковский, экс-руководитель Совбеза самопровозглашенной ДНР, обозначил условие стратегической победы противостоящего Украине Донбасса. Соответствующее заявление политик сделал в разговоре с журналистом Юрием Котенком.
Ходаковский отметил, что защитники Донбасса не должны заниматься разборками между собой. Если лидеры восставшего против Киева региона преодолеют «местные трудности» и сумеют сохранить «стратегическое видение», удастся одержать стратегическую победу, считает бывший глава Совбеза.
Кроме того, Александр Ходаковский анонсировал на видео, размещенном на YouTube-канале Юрия Котенка, свое возвращение в Донбасс. По словам политического деятеля, то, что он не смог принять участие в недавних выборах руководителя ДНР, не стало трагедией.
Ранее во вторник сообщалось, что СМИ поведали об «охоте» украинских снайперов на гражданское население Донбасса.
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