Обозначено условие стратегической победы восставшего против Украины Донбасса

Александр Ходаковский, экс-руководитель Совбеза самопровозглашенной ДНР, обозначил условие стратегической победы противостоящего Украине Донбасса. Соответствующее заявление политик сделал в разговоре с журналистом Юрием Котенком.

Ходаковский отметил, что защитники Донбасса не должны заниматься разборками между собой. Если лидеры восставшего против Киева региона преодолеют «местные трудности» и сумеют сохранить «стратегическое видение», удастся одержать стратегическую победу, считает бывший глава Совбеза.

Кроме того, Александр Ходаковский анонсировал на видео, размещенном на YouTube-канале Юрия Котенка, свое возвращение в Донбасс. По словам политического деятеля, то, что он не смог принять участие в недавних выборах руководителя ДНР, не стало трагедией.

Ранее во вторник сообщалось, что СМИ поведали об «охоте» украинских снайперов на гражданское население Донбасса.