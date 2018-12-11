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Эксперты прогнозируют продолжение протестов в Европе
11 декабря 2018, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]
К настоящему моменту уже стало ясно, что протесты французских «желтых жилетов» - это не просто стихийные выступления граждан, возмущенных ростом цен ан топливо. Они будут иметь продолжение.
Протестное движение так называемых «желтых жилетов» началось во Франции в середине ноября и первоначально было спровоцировано повышением топливных налогов. К нынешнему дню протест сформулировал свои требования и получил последователей в Бельгии, Нидерландах и некоторых других странах Европы. Все это говорит о том, что протесты в Европе будут продолжаться.
Стоит отметить, что в этом протестном движении принял самое активное участие средний класс. И его представителей можно понят: богатые продолжают богатеть, бедным перепадают крохи с барского стола в обмен на «правильное» голосование, а средний класс оказался в незавидном положении: доходы не растут, перспектив никаких, зато платить за все подряд – только успевай открывать кошелек.
Чтобы погасить волну протестов, власти пойдут на какие-то уступки. Возможны даже «сакральные жертвы» в виде единичных отставок. Но впоследствии государство лишь еще сильней закрутит гайки. Кроме того, у властей появился отличный повод обвинить внешние силы во вмешательствах во внутренние дела, пишет Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».
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