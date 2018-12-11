Бывший посол Киева обнародовал «корень всех проблем» украинского государства

Крым – «корень всех проблем» Украины. Соответствующее заявление сделал Александр Левченко, бывший глава дипломатических представительств Киева в Хорватии и Боснии и Герцеговине.

Выступая на одной из конференций в украинской столице, Левченко отметил, что Крым «в десять раз» важнее для его страны, нежели Донбасс. Согласно точке зрения экс-посла, если Киев сможет «вернуть» присоединившийся к России полуостров, вопрос восстановления контроля над территориями, которые занимают непризнанные ДНР и ЛНР, будет решен автоматически. Крым – «корень всех проблем», процитировал Александра Левченко сайт «ПолитНавигатор».

Ранее во вторник сообщалось, что украинский философ Сергей Дацюк высказался по поводу возможного распада страны. По мнению этого эксперта, предотвратить негативный для Киева сценарий можно путем заключения общественного договора.