Пранкеры разыграли губернатора Калифорнии от имени Гройсмана

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли калифорнийского губернатора Эдмунда Джеральда Брауна-младшего, позвонив ему от имени украинских политиков Гройсмана и Чалого.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные в сети как Вован и Лексус, начали серию телефонных розыгрышей с американскими чиновниками. Первым на их удочку попался губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун-младший, с которым они побеседовали, представившись украинскими политическими деятелями – премьер-министром Владимиром Гройсманом и послом Украины в США Валерием Чалым.

«Президент Порошенко поручил мне предложить вам пост губернатора Винницкой области. Это область, откуда сам президент родом», - сообщил Брауну-младшему Кузнецов, представившись украинским премьером Владимиром Гройсманом. «Мы можем это обсудить, большое спасибо. Мне хотелось бы поподробнее узнать о вашем предложении», - выразил заинтересованность американский политик.

«Нам интересно узнать, что из себя представляют американские чиновники и на чем основаны их антироссийские домыслы», - объяснили свой «творческий замысел» Вован и Лексус в беседе с РИА Новости.