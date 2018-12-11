Пушилин: ДНР готова отразить наступление ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил журналистам, что подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы при необходимости отразить возможные атаки украинских силовиков.

Ссылаясь на данные разведки ДНР, он заявил, что в республике не исключают в ближайшее время провокации Киева на мариупольском комбинате имени Ильича, где хранятся запасы аммиака.

Пушилин также отметил, что, по последней информации, вооруженные силы Украины подготовили ударную группировку численностью порядка 12 тысяч человек, в которую входят более пятидесяти танков.

Он заверил, что Народная милиция ДНР готова отразить нападение: ВСУ не смогут прорваться и их действия лишь приведут к бессмысленным жертвам среди солдат и мирного населения.