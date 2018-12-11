В минувший понедельник США перестали выдавать визы на Кубе. Согласно последней информации источников, теперь гражданам страны придется ездить на территорию Мексики, чтобы оформить американскую визу.

Накануне в Гаване был закрыт офис службы иммиграции и гражданства США. Визовые услуги теперь будет предоставлять отделение в Мексике, а персонал, который останется на территории Кубы, будет выполнять некоторые другие операции, передает во вторник, 11 декабря, "Росбалт".

Напомним, что работа данного офиса была временно приостановлена в ноябре 2017 года из-за "акустических атак".

Сейчас рассматриваются альтернативные места для открытия нового диппредставительства США.