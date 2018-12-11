Косачев: США могли вдохновить Киев на провокацию в Керченском проливе

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во вторник, 11 декабря, заявил, что США могли являться вдохновителями провокации Украины в Керченском проливе.

Сенатор не исключает, что инцидент был организован при помощи США, а его целью было побудить европейские страны выступить против реализации проекта "Северный поток – 2".