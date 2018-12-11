Во Франции объявлено чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, 11 декабря, о чрезвычайном экономическом положении в стране. Его официальное выступление транслировалось в эфире телеканала BFM. Участники массовых протестов в Париже разгромили знаменитую Триумфальную арку

Глава Франции объявил о чрезвычайном экономическом положении в стране, которое потребует от властей принятия комплекса мер и подчеркнул неприемлемость насилия в ходе акций протеста.

Макрон подчеркнул, что считает гнев французов справедливым, однако отметил, что нападения на стражей порядка и разрушение зданий и разного рода торговых точек ничто не может оправдать.

Французский лидер удивил общественность, признавшись в том, что мог причинить своими словами "боль людям", а также взял на себя часть ответственности за гнев, охвативший государство.