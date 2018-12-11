Иран подтвердил, что провел испытание баллистической ракеты

Утром во вторник, 11 декабря, стало известно, что Иран провел испытания баллистической ракеты. Эти данные уже подтвердил Командующий воздушно-космическими силами КСИР страны Амир Али Хаджизаде.

Подчеркивается, что Иран действительно проводит тестирование снарядов и последнее из них "было важным", передает сегодня информационное агентство Fars

Ранее соответствующие данные предоставил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам Иран испытал баллистическую ракету, которая способна наносить удары по некоторым частям Европы и многим точкам на Ближнем Востоке. Дипломат отмечал, что это действие нарушает резолюцию Совбеза ООН.