Украинский философ Сергей Дацюк заявил, что его стране грозит распад. Об этом говорится в заметке, появившейся в российском сегменте интернета.

По мнению Дацюка, «единственный» способ удержать Украину от раскола на части – заключить общественный договор. С его помощью бывшая советская республика сможет преодолеть кризис недоверия между элитой и обществом, привел слова эксперта сайт «ПолитНавигатор».

Философ допустил, что общественный договор появится уже после распада Украины. Сергей Дацюк рассмотрел вариант, при котором в будущем будет образовано новое государство, в состав которого войдет ряд территорий Украины, Белоруссии, а также Польши и прибалтийских республик.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественные СМИ обозначили угрожающие экономике Украины последствия военного положения, которое ввели власти страны.