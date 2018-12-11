В Госдуме оценили слова Помпео насчет отправки Ту-160 в Венесуэлу

В Госдуме во вторник оценили заявление госсекретаря США Майка Помпео насчет отправки в Венесуэлу ракетоносцев Ту-160. Американский дипломат заявил, что это действие является пустой тратой денег.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что Помпео, вероятнее всего, озвучил свои личные страхи. Политик напомнил, что США размещают огромное количество средств ПРО и вооруженных сил в Прибалтике и Польше, вследствие чего можно сделать вывод, что "на воре и шапка горит".