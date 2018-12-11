В США световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» снят с торгов

Световой меч одного из ключевых персонажей киносаги "Звездные войны" снят с аукциона в США в связи с сомнениями в его подлинности. Об этом говорится в заявлении аукционного дома.

По новым данным, поступившим к организаторам торгов, реквизит, который изготовил декоратор Роджер Кристиан, может быть копией, сделанной самим автором, пишут "Известия".

Сам создатель прототипов неоднократно утверждал, что копии невозможно отличить от оригинала. В аукционном доме предпочли не рисковать и сняли лот с торгов, пока ситуация не прояснится.