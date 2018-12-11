Госдеп: Китай будет угрожать безопасности США в ближайшие 25 лет

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что наибольшая угроза для безопасности страны в ближайшие 25 лет будет исходить от Китая. Дипломат заявил, что поведение КНР нередко является агрессивным.

По словам Помпео, в долгосрочной перспективе Китай будет представлять серьезную проблему для США из-за своей внутренней системы, экономического развития и демографии.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", ссылаясь на слова госсекретаря, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна не намерена милитаризировать острова, однако Штаты замечают, что в Южно-Китайском море активно продолжается военное строительство.