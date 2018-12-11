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Вероятное свидетельство подготовки Киева к военному удару по ДНР попало в сеть
11 декабря 2018, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появился документ, который может свидетельствовать о подготовке Вооруженных сил Украины к удару по самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в заметке, опубликованной некоторое время назад отечественными СМИ.
Речь идет о письме командованию силовой операции Киева в Донбассе, адресантом которого является одна из чиновниц подконтрольной властям Украины администрации Донецкой области. Послание информирует, что в медучреждениях, расположенных на занимаемой ВСУ территории региона, были организованы несколько десятков тысяч койко-мест. По мнению пользователей социальных сетей, где распространили письмо, оно свидетельствует о наступательных планах киевских силовиков, пишет сайт телеканала «Царьград».
Ранее сегодня сообщалось, что в российском экспертном сообществе обозначили возможный ответ Москвы на вторжение ВСУ в Донбасс.
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