В интернете появился документ, который может свидетельствовать о подготовке Вооруженных сил Украины к удару по самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в заметке, опубликованной некоторое время назад отечественными СМИ.

Речь идет о письме командованию силовой операции Киева в Донбассе, адресантом которого является одна из чиновниц подконтрольной властям Украины администрации Донецкой области. Послание информирует, что в медучреждениях, расположенных на занимаемой ВСУ территории региона, были организованы несколько десятков тысяч койко-мест. По мнению пользователей социальных сетей, где распространили письмо, оно свидетельствует о наступательных планах киевских силовиков, пишет сайт телеканала «Царьград».

Ранее сегодня сообщалось, что в российском экспертном сообществе обозначили возможный ответ Москвы на вторжение ВСУ в Донбасс.