Европарламент подозревает, что РФ хочет лишить Украину прав в Азовском море

В Европарламенте не исключают, что Россия хочет лишить Украину "суверенных прав в Азовском море". Предполагается, что инцидент в Керченском проливе являлся попыткой достичь вышеуказанной цели.

В ЕП выразили глубочайшую обеспокоенность в связи со случившимся и отметили, что РФ может превратить Азовское море в российское "внутреннее озеро" и создать из него исключительную военную зону.