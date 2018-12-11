Названы угрожающие экономике Украины последствия введения военного положения

Объявленное киевскими властями военное положение на Украине представляет собой угрозу для экономики бывшей советской республики. Соответствующая оценка содержится в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», прямые потери Украины от введения военного положения могут исчисляться миллиардами долларов США. Сетевое издание прогнозирует, что в связи с действием данного режима в соседнем государстве значительно снизится объем инвестиций и предпринимательская активность. Это негативным образом скажется на росте ВВП и ситуации в народном хозяйстве.

Военное положение было объявлено на Украине после антироссийской провокации киевских моряков на Азове, произошедшей 25 ноября. По мнению ряда аналитиков, президент Петр Порошенко пошел на введение этого режима ради сохранения своей власти.