Британский адмирал сообщил о предпосылках для начала Третьей мировой войны

Экс-командующий королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст сделал резонансное заявление. По словам военного, в настоящий момент существуют предпосылки для начала Третьей мировой войны.

Уэст отметил, что текущее ухудшение отношений между Россией и западными странами напоминает ситуацию, которая сложилась перед Первой мировой войной, передает "Свободная пресса". Адмирал уточнил, что именно эскалация напряженности тогда привела к боевым действиям. Толчком к началу войны стало убийство Франца Фердинанда, однако и до этого момента политика проводилась "на грани".

По словам Алана Уэста, НАТО следует подумать, стоит ли поддерживать Украину, если между Киевом и Москвой будет происходить дальнейшее усиление напряженности, сообщают "Известия".