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Озвучен возможный ответ России на масштабное наступление Украины на Донбасс
11 декабря 2018, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
Назван вероятный ответ Российской Федерации на масштабное наступление Вооруженных сил Украины на Донбасс. На эту тему высказался отечественный эксперт Игорь Коротченко.
Накануне в непризнанной ДНР огласили заявление, в котором говорится, что киевское командование планирует в конце следующей недели осуществить двухдневную наступательную операцию в районе Мариуполя. Как утверждают ополченцы, украинским силовикам поставили задачу дойти до границы ДНР и зачистить захваченные территории.
Игорь Коротченко, ставший собеседником «ПолитНавигатора», заявил, что в случае начала агрессии Киева против Донбасса Россия может использовать против ВСУ имеющееся в ее распоряжении высокоточное оружие. Аналитик добавил, что Москве не следует бояться новых рестриктивных мер Запада, поскольку санкции будут введены при любом развитии событий.
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