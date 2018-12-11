Озвучен возможный ответ России на масштабное наступление Украины на Донбасс

Назван вероятный ответ Российской Федерации на масштабное наступление Вооруженных сил Украины на Донбасс. На эту тему высказался отечественный эксперт Игорь Коротченко.

Накануне в непризнанной ДНР огласили заявление, в котором говорится, что киевское командование планирует в конце следующей недели осуществить двухдневную наступательную операцию в районе Мариуполя. Как утверждают ополченцы, украинским силовикам поставили задачу дойти до границы ДНР и зачистить захваченные территории.

Игорь Коротченко, ставший собеседником «ПолитНавигатора», заявил, что в случае начала агрессии Киева против Донбасса Россия может использовать против ВСУ имеющееся в ее распоряжении высокоточное оружие. Аналитик добавил, что Москве не следует бояться новых рестриктивных мер Запада, поскольку санкции будут введены при любом развитии событий.