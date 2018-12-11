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//В мире 13+

СМИ: Мария Бутина согласилась частично признать свою вину

11 декабря 2018, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Мария Бутина согласилась частично признать свою вину
фото: globallookpress.com
Гражданка России Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в несанкционированной работе иностранным агентом, готова частично признать свою вину. Об этом сегодня сообщили средства массовой информации.
 
Россиянка Мария Бутина вновь переведена в одиночную камеру

Россиянка Мария Бутина вновь переведена в одиночную камеру

 
Россиянка может сесть в тюрьму на срок до пяти лет, однако наказание может быть смягчено, если она будет продуктивно сотрудничать со следствием. Как сообщает ABC News, Бутина якобы подписала соглашение о том, что готова признать себя виновной по нескольким пунктам, 8 декабря. Его положения будут представлены на заседании суда, которое состоится завтра. 
 
Отец Марии, однако, заявил "Известиям", что его дочь не намерена признавать свою вину в американском суде, поскольку она не совершала ничего противозаконного.

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На Камчатке продавщицы напали на полицейских, пытавшихся изъять алкоголь

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В ОБСЕ высказались об участии России в Совете Европы

В ОБСЕ высказались об участии России в Совете Европы

Председатель Общего комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности Филипппо Ломбарди высказал свою точку зрения на необходимость присутствия России в Совете Европы.

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В ДНР заявили о скором масштабном наступлении ВСУ

В ДНР заявили о скором масштабном наступлении ВСУ

На юге Донецкой области сосредоточены 12 тысяч украинских силовиков и 90 единиц военной техники. Их наступление может начаться 14 декабря, заявили в Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

//В мире

Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви

Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви

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//Новости МирТесен



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Пашинян исключил вступление Армении в НАТО

Пашинян исключил вступление Армении в НАТО

Армения будет поддерживать отношения с Северо-атлантическим альянсом, но не стремится стать членом НАТО, заявил сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

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Российские стратегические ракетоносцы прилетели в Венесуэлу

Российские стратегические ракетоносцы прилетели в Венесуэлу

В Венесуэлу прилетели два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62, сообщили в Министерстве обороны.

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Ученые выяснили, когда супруги перестают ругаться

Ученые из университета Калифорнии в Беркли выяснили, к какому моменту семейной жизни муж и жена перестают ссориться и ругаться по пустякам и более спокойно относиться к несовпадениям во взглядах.

//Шоу-бизнес

Cамбурская и Дробыш вынуждены были обратиться в полицию

Cамбурская и Дробыш вынуждены были обратиться в полицию

Продюсер Виктор Дробыш и певица Анастасия Самбурская стали жертвами телефонного шантажиста. Они получают угрозы от неизвестных и вынуждены были обратиться за помощью к полиции.

//В мире

Россия отправила в Венесуэлу стратегические ракетоносцы

Россия отправила в Венесуэлу стратегические ракетоносцы

Россия отправила в Венесуэлу два Ту-160, Ан-124 и Ил-62. Соответствующие данные утром во вторник, 11 декабря, предоставили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

//В мире

СМИ: Мария Бутина согласилась частично признать свою вину

СМИ: Мария Бутина согласилась частично признать свою вину

Гражданка России Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в несанкционированной работе иностранным агентом, готова частично признать свою вину. Об этом сегодня сообщили средства массовой информации.

//Новости партнеров

//В мире

Власти США отменили рекомендацию для своих граждан не посещать Россию

Власти США отменили рекомендацию для своих граждан не посещать Россию

Власти Соединенных Штатов Америки во вторник, 11 декабря, отменили рекомендацию для своих граждан не посещать Российскую Федерацию. Соответствующая информация содержится в уведомлении госдепартамента.

//Общество

Украинская автокефалия объявила о принципе объединительного собора?

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//В мире

«Комиссар Каттани» попал в черный список СБУ

«Комиссар Каттани» попал в черный список СБУ

Итальянский актер и кинорежиссер Микеле Плачидо, широко известный в России по роли комиссара Каттани в сериале «Спрут», внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

//В мире

В Госдуме оценили призыв США выйти из проекта «Северный поток-2»

В Госдуме оценили призыв США выйти из проекта «Северный поток-2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал призыв США ко всем участникам проекта строительства газопровода «Северный поток-2» покинуть этот проект.

//Общество

Не пущенный на Украину митрополит написал СБУшному генералу-губернатору

Не пущенный на Украину митрополит написал СБУшному генералу-губернатору

Скандал с аннулированием пропуска на проезд через линию разграничения митрополиту Иллариону стал поводом для открытого письма Председателю Донецкой госадминистрации, генерал-майору СБУ Александру Куцу. Обращение опубликовало официальное представительство Украинской православной церкви Московского патриархата.

//В мире

США призвали выйти из «Северного потока-2» всех участников проекта

США призвали выйти из «Северного потока-2» всех участников проекта

Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что Вашингтон считает газопровод «Северный поток-2» угрожающим европейской безопасности и призывает всех выйти из этого проекта.

//Армия

Глава морской авиации рассказал о модернизации

Глава морской авиации рассказал о модернизации

В ходе модернизации морская авиация ВМФ РФ получит новые самолеты, вертолеты и вооружение, сообщил сегодня начальник морской авиации Военно-морского флота генерал-майор Игорь Кожин.

//Общество

В Крыму полиция выявила подпольный цех по производству нелегального алкоголя

В Крыму полиция выявила подпольный цех по производству нелегального алкоголя

Сотрудники ФСБ и полиция выявили в Красногвардейском районе подпольный цех по производству нелегального алкоголя. Там же, в селе Янтарное, задержали фуру с 25 тоннами этилового спирта.

//Новости СМИ2

//В мире

В США четыре человека погибли из-за снежной бури

В США четыре человека погибли из-за снежной бури

На юго-восток Соединенных Штатов Америки обрушился снежный ураган. В результате разгула стихии четыре человека погибли. Тысячи домов остались без электричества, отменены тысячи авиарейсов.

//Шоу-бизнес

12 женщин обвинили телемагната в домогательствах и насилии

12 женщин обвинили телемагната в домогательствах и насилии

Гендиректору телеканала CBS Лейсли Мунвесу пришлось уйти в отставку из-за внутреннего расследования. 12 женщин дали официальные показания и обвинили его в принуждении к сексу и угрозах в случае отказа.

//В мире

Объявлены номинанты на звание человека года по версии Time

Объявлены номинанты на звание человека года по версии Time

В шорт-лист номинантов на звание «Человек года» по версии журнала Time вошли российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, а также президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

//В мире

Украинские раскольники пообещали сорвать "объединительный собор"

Украинские раскольники пообещали сорвать "объединительный собор"

Глава неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко выразил несогласие с процедурой проведения «объединительного собора» и пригрозил помешать его проведению, назначенному на 15 декабря.

//Происшествия

Рейс Хельсинки - Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности

Рейс Хельсинки - Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет финской авиакомпании, выполнявший рейс из Хельсинки в Москву, из-за технической неисправности был вынужден вернуться в аэропорт. Пассажиров рейса доставили в Москву другим самолетом.

//live

Бороться с оборотом некачественной алкогольной продукции можно лишь одним путем!

Бороться с оборотом некачественной алкогольной продукции можно лишь одним путем!

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкоголя. Вопрос: «Как выпить и остаться в живых?»

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Политолог прокомментировал разрыв договора о дружбе РФ и Украины

Политолог прокомментировал разрыв договора о дружбе РФ и Украины

Заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук назвал прекращение действия договора о дружбе с РФ самым большим историческим просчетом Украины.

//В мире

Эксперт рассказал, почему Киев засекретил данные по инциденту в Черном море

Эксперт рассказал, почему Киев засекретил данные по инциденту в Черном море

Российский военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко объяснил, почему в Киеве предпочли засекретить информацию об инциденте в Керченском проливе.

//Общество

Путин поддержал перенос столицы ДФО во Владивосток

Путин поддержал перенос столицы ДФО во Владивосток

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, поставив свою резолюцию на соответствующем документе.

//Политика

Эксперты: «Отключив нас от SWIFT, американцы ударят по своим»

Эксперты: «Отключив нас от SWIFT, американцы ударят по своим»

Спецпред Госдепартамента США по Украине Курт Волкер потребовал от РФ освободить украинских моряков, арестованных в Керченском проливе 25 ноября, до Нового года или Рождества. По его словам, соединенные Штаты и их союзники изучают несколько вариантов, чтобы не допустить новых проявлений «одностороннего контроля» РФ в общих водах Азовского моря.

//Общество

МЧС Краснодарского края предупредило о лавиноопасности в горах

МЧС Краснодарского края предупредило о лавиноопасности в горах

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о повышенной лавиноопасности в горных местностях региона и призвало жителей и гостей края к осторожности.

//Общество

В Финляндии обвинили Россию и Китай в хакерстве и шпионаже

В Финляндии обвинили Россию и Китай в хакерстве и шпионаже

Финские спецслужбы (полиция безопасности SUPO) опубликовали отчет об угрозах. В числе стран, которые являются источником опасности в сфере компьютерных технологий, названы Китай и Россия.

//Общество

Эксперт предупредил россиян об эпидемии ВИЧ

Эксперт предупредил россиян об эпидемии ВИЧ

Россия по итогам 2017 года заняла первое место среди стран Европы по числу заражений ВИЧ, как сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

//Происшествия

Ребенок попал ногой в кипяток из-за аварии на теплотрассе в Барнауле

Ребенок попал ногой в кипяток из-за аварии на теплотрассе в Барнауле

В понедельник, 10 декабря, ребенок попал ногой в кипяток из-за аварии на теплотрассе в Барнауле. В мэрии города отметили, что девятилетняя девочка наступила в углубление, заполненное кипятком.

//Общество

На Украине засекретили документы об инциденте в Керченском проливе

На Украине засекретили документы об инциденте в Керченском проливе

Командование ВСУ отказалось обнародовать суть приказа о вторжении на территорию РФ. Инцидент произошел 25 ноября, и получил широкую огласку в мировых и российских СМИ.

//Общество

Исполнитель роли Голлума Энди Серкис спародировал Терезу Мэй

Исполнитель роли Голлума Энди Серкис спародировал Терезу Мэй

Актер Энди Серкис, исполнивший роль Голлума в кинотрилогии «Властелин колец», блестяще повторил знаменитый монолог своего персонажа в образе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

//Шоу-бизнес

Российского дизайнера обвиняют в домогательствах к несовершеннолетнему парню

Российского дизайнера обвиняют в домогательствах к несовершеннолетнему парню

Громкий скандал в мире моды. 16-летний юноша опубликовал переписку с российским дизайнером Гошей Рубчинским, в которой тот намекает, что хотел бы получить от него фотографию в ванной

//Общество

Образец человечности и порядочности продемонстрировали в столичном кафе

Образец человечности и порядочности продемонстрировали в столичном кафе

В социальных сетях появилась душераздирающая история о простом человеческом отношении людей друг к другу в наше неспокойное и нелёгкое время. История могла бы запросто попасть на перо О'Генри, который так много написал душевных рассказов о маленьком человеке в жестоком американском обществе.

//Общество

Придумано средство обезопасить Крымский мост от атак враждебной России Украины

Придумано средство обезопасить Крымский мост от атак враждебной России Украины

Отечественный эксперт Семен Багдасаров придумал способ обезопасить Крымский мост от атак враждебно настроенной к России Украины. Соответствующее заявление аналитик сделал в телевизионном эфире.

//В мире

На Украине засекретили данные по инциденту в Керченском проливе

На Украине засекретили данные по инциденту в Керченском проливе

Информация об отправке трех военных кораблей в Керченский пролив 25 ноября засекречена украинской стороной. Об этом говорится в документе за подписью главы ВМС Украины Игоря Воронченко.

//В мире

Петр Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ

Петр Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ

Украинский лидер Петр Порошенко днем в понедельник, 10 декабря, поставил свою подпись под законом о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и Российской Федерации.

//В мире

Нобелевскую премию мира вручили в Норвегии

Нобелевскую премию мира вручили в Норвегии

В столице Норвегии Осло вручили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год. Награду получили врач-гинеколог из Демократической республики Конго Дени Муквеге и Надя Мурад из Ирака.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри помогают им с женой по хозяйству

Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри помогают им с женой по хозяйству

В сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть, как Лиза и Гарри Галкины помогают папе с мамой по хозяйству. Ролик на своей страничке в социальной сети опубликовал накануне сам юморист.

//В мире

Додона вновь отстранили от должности президента Молдавии

Додона вновь отстранили от должности президента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон снова отстранен от исполнения своих служебных обязанностей решением Конституционного суда страны из-за отказа подписывать предложенные парламентом законопроекты.

//В мире

Армия ДНР огласила в экстренном заявлении дату и сценарий скорого нападения ВСУ

Армия ДНР огласила в экстренном заявлении дату и сценарий скорого нападения ВСУ

В армии ДНР выступили с экстренным заявлением, касающемся наступления Вооруженных сил Украины на республику, которое готовит Киев. По этому вопросу высказался Эдуард Басурин, спикер ополченцев.

//В мире

СМИ: Тереза Мэй отложила голосование парламента по Brexit

СМИ: Тереза Мэй отложила голосование парламента по Brexit

В понедельник, 10 декабря, в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование парламента страны по соглашению с Европейским Союзом о Brexit.

//Шоу-бизнес

Актриса Ольга Тумайкина: Мне хорошо в любом месте театра Вахтангова

Актриса Ольга Тумайкина: Мне хорошо в любом месте театра Вахтангова

Актриса Академического театра имени Вахтангова Ольга Тумайкина рассказала с чем связано для нее это место, где она провела столько много времени.

//Происшествия

В Екатеринбурге экстренно сел самолет с трещиной в стекле

В Екатеринбурге экстренно сел самолет с трещиной в стекле

В Екатеринбурге сегодня совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Utair. Соответствующую информацию утром в понедельник, 10 декабря, предоставили сотрудники экстренных служб города.

//Общество

Глава Свердловской области упразднил департамент Ольги Глацких

Глава Свердловской области упразднил департамент Ольги Глацких

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании регионального министерства образования и молодежной политики, якобы из-за отказа Ольги Глацких увольняться с работы.

//В мире

В СМИ появилась информация о ноябрьской зарплате Порошенко

В СМИ появилась информация о ноябрьской зарплате Порошенко

В СМИ сегодня появилась информация о ноябрьской зарплате президента Украины Петра Порошенко. С 1 сентября 2016 года в стране действует система электронного декларирования доходов чиновников.

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Малахов опубликовал фото на прогулке с сыном: "Кто в теремочке живет"

Малахов опубликовал фото на прогулке с сыном: "Кто в теремочке живет"

Андрей Малахов опубликовал фото, как он развлекает своего годовалого сына Сашу на прогулке. Знаменитый родитель забрался в детский домик, выглядывает из окошечка и спрашивае: "Кто в Теремочке живет?".

//В мире

СМИ озвучили причины незаинтересованности Киева в возвращении воюющего Донбасса

СМИ озвучили причины незаинтересованности Киева в возвращении воюющего Донбасса

Власти Украины только делают вид, что Донбасс для них крайне важен, на самом деле Киев не заинтересован в возвращении региона. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах интернет-СМИ.

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