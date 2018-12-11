СМИ: Мария Бутина согласилась частично признать свою вину

Гражданка России Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в несанкционированной работе иностранным агентом, готова частично признать свою вину. Об этом сегодня сообщили средства массовой информации.

Россиянка может сесть в тюрьму на срок до пяти лет, однако наказание может быть смягчено, если она будет продуктивно сотрудничать со следствием. Как сообщает, Бутина якобы подписала соглашение о том, что готова признать себя виновной по нескольким пунктам, 8 декабря. Его положения будут представлены на заседании суда, которое состоится завтра.