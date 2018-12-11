Власти США отменили рекомендацию для своих граждан не посещать Россию

Власти Соединенных Штатов Америки во вторник, 11 декабря, отменили рекомендацию для своих граждан не посещать Российскую Федерацию. Соответствующая информация содержится в уведомлении госдепартамента.

В ведомстве отметили, что теперь Россия внесена во вторую из четырех категорий опасности – страна, в которой следует проявлять повышенную осторожность. Как говорится на сайте госдепа, ранее РФ находилась в третьей категории, которая призывала пересмотреть поездку.

Власти США, однако, все еще не советуют гражданам ездить в Крым и на Северный Кавказ. Якобы там американцы могут столкнуться с реальной опасностью.