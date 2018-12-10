«Комиссар Каттани» попал в черный список СБУ

Итальянский актер и кинорежиссер Микеле Плачидо, широко известный в России по роли комиссара Каттани в сериале «Спрут», внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

«Служба безопасности Украины предоставила министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины: Микеле Плачидо с 10 декабря 2018 года», - сообщила пресс-служба украинского министерства культуры.

Микеле Плачидо начал свою кинокарьеру в 1972 году с роли в фильме «Дело Пишотты». Огромную популярность в СССР актер получил, исполнив роль полицейского комиссара Коррадо Каттани, непримиримого борца с итальянской мафией в сериале «Спрут».

О том, как именно итальянский актер угрожает украинской национальной безопасности, СБУ сведений не предоставила. Однако, кроме него, в список СБУ вошли еще 144 деятеля культуры. Большинство, конечно же, из России, сообщает ТАСС.