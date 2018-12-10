В Госдуме оценили призыв США выйти из проекта «Северный поток-2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал призыв США ко всем участникам проекта строительства газопровода «Северный поток-2» покинуть проект.

«Очень странно, что США призывают Европу к выходу из «Северного потока-2», утверждая, что этот проект угрожает кому-то. Трубопровод же не угрожает США. Тогда почему они так волнуются? Ответ напрашивается сам собой: газопровод не позволит США нарастить объем поставок СПГ в Европу. Они это прекрасно понимают, поэтому и пытаются давить своими заявлениями. Но крупные международные компании, участвующие в проекте, уже много раз просчитали выгоду, так что пусть США ищут себе другие рынки сбыта», - сказал Игорь Ананских.

Депутат также отметил, что «Северный поток-2» принесет пользу и его строителям, и конечным потребителям газа, сообщает RT.