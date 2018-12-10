В США четыре человека погибли из-за снежной бури

На юго-восток Соединенных Штатов Америки обрушился снежный ураган. В результате разгула стихии четыре человека погибли. Тысячи домов остались без электричества, отменены тысячи авиарейсов.

Снежная буря, обрушившаяся 8 и 9 декабря на штаты Северная и Южная Каролина, Теннесси и Джорджию, унесла жизни четырех человек. В пострадавших штатах тысячи домов остались без электричества. В аэропортах отменено около двух тысяч авиарейсов. Из-за обильного снегопада сотни тысяч машин застряли в снегу.

В штате Южная Каролина три человека отравились угарным газом, пытаясь согреться, а в Северной Каролине погиб водитель машины, на которую упало дерево. Примерно 276 тысяч жителей остаются без света, сообщает «Газета.ру».