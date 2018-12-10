Российские стратегические ракетоносцы прилетели в Венесуэлу

В Венесуэлу прилетели два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62, сообщили сегодня в Министерстве обороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла», - сообщила сегодня пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ходе полета над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей российские летчики преодолели более десяти тысяч километров, уточнили в ведомстве. Предыдущий визит российских стратегических ракетоносцев в Венесуэлу состоялся осенью 2013 года, сообщает ТАСС.