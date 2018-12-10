Объявлены номинанты на звание человека года по версии Time

В шорт-лист номинантов на звание «Человек года» по версии журнала Time вошли российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, а также президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

Президент России Владимир Путин вошел в число номинантов благодаря уверенности, с которой он выдерживает различные международные скандалы, считает издание. В качестве примера журнал привел ситуации с отравлением Скрипалей в британском Солсбери и «российское вмешательство» в американские выборы.

Дональд Трамп, по мнению Time, успешно «проходит через кризисы», а его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин провел зимние Олимпийские игры и выступил посредником в переговорах США и КНДР, отмечают журналисты.

В список номинантов также вошли директор ФБР Роберт Мюллер с его знаменитым расследованием, ученая Кристин Бласи Форд в качестве символа переживших насилие, убитый в Турции садовский журналист Джамаль Хашукджи, кинорежиссер Райан Куглер и герцогиня Сассекская Меган Маркл, сообщает Lenta.ru.