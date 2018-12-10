Пашинян исключил вступление Армении в НАТО

Армения будет поддерживать отношения с Северо-атлантическим альянсом, но не стремится стать членом НАТО, заявил сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«У нас есть отношения с НАТО. Они связаны с миротворческими миссиями, в том числе в Косово и Афганистане. Мы продолжим это сотрудничество, но мы не стремимся в НАТО. Армения является членом ОДКБ, кроме того, мы поддерживаем партнерские отношения и с РФ, и с ЕС, но не находимся под чьим-то влиянием», - заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на пресс-конференции после выборов в Национальное собрание страны.

Внеочередные парламентские выборы состоялись в Армении накануне, 9 декабря. Блок Никола Пашиняна набрал более 70% голосов, сообщает ТАСС.